Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieki, strādājot iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, Ogrē veica sešas kratīšanas saistībā ar nelikumīgu cigarešu apriti.
Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī tika aizturēta viena persona – 1967. gadā dzimis vīrietis, kurš Ogres pilsētas teritorijā realizācijas nolūkā uzglabāja cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Neatliekamības kārtībā veicot kratīšanu piecos nekustamajos īpašumos un vienā automašīnā, tika atrasti un izņemti 320 000 dažādu marku (“Davidoff”, “Marlboro”, “Winston”, “Nz Gold”) cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.
Pēc neatliekamo procesuālo darbību veikšanas aizturētais vīrietis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Iepriekš policijas redzeslokā viņš nebija nonācis, stāsta policijas pārstāvji.
Ja izņemtās cigaretes būtu nonākušas “melnajā tirgū”, to vērtība būtu aptuveni 30 000 eiro. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka cigaretes bija paredzēts realizēt Rīgas reģionā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šobrīd kriminālprocesā tiek veiktas dažādas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus, skaidro policijas pārstāvji.