Vīrietis nodots mediķiem, kuri konstatēja alkohola reibumu un nolēma viņu paturēt medicīnas iestādē veselības stāvokļa uzraudzībai. Zināms, ka persona jau iepriekš vairākkārt nonākusi policijas redzeslokā par līdzīga rakstura administratīviem pārkāpumiem.
Tajā pašā dienā saņemta arī informācija par vīrieti, kurš guļ kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Ausekļa prospektā. Policijai ierodoties, konstatēts, ka persona atrodas pirmajā stāvā pie atkritumu tvertnes un guļ uz zemes. Vīrietis piecelts un sarunas laikā paskaidrojis, ka ir bezpajumtnieks un viņam nav pastāvīgas dzīvesvietas, tādēļ nakšņojot, kur iespējams. Policija lūdza personu doties nakšņot citur. Arī šis vīrietis iepriekš jau vairākkārt nonācis likumsargu redzeslokā par līdzīgiem pārkāpumiem.