Ceturtdiena, 12. februāris, 2026 19:47

Ogrē alkohola reibumā ilgstoši guļ sniegā un kāpņu telpā pie atkritumu tvertnes

Ogrē alkohola reibumā ilgstoši guļ sniegā un kāpņu telpā pie atkritumu tvertnes
Foto: Unsplash.com/Yurii Khomitskyi
3. februārī Ogres novada pašvaldības policija saņēmusi vairākus izsaukumus, kas saistīti gan ar personu atrašanos sabiedriskās vietās bezpalīdzīgā stāvoklī, gan ar iespējamu transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.
Pirmais izsaukums saņemts par situāciju Ogrē, Brīvības ielā, uz dzelzceļa stacijas perona, kur atradies vīrietis, kurš nav spējis patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka persona ilgstoši gulējusi sniegā.

Vīrietis nodots mediķiem, kuri konstatēja alkohola reibumu un nolēma viņu paturēt medicīnas iestādē veselības stāvokļa uzraudzībai. Zināms, ka persona jau iepriekš vairākkārt nonākusi policijas redzeslokā par līdzīga rakstura administratīviem pārkāpumiem.

Tajā pašā dienā saņemta arī informācija par vīrieti, kurš guļ kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Ausekļa prospektā. Policijai ierodoties, konstatēts, ka persona atrodas pirmajā stāvā pie atkritumu tvertnes un guļ uz zemes. Vīrietis piecelts un sarunas laikā paskaidrojis, ka ir bezpajumtnieks un viņam nav pastāvīgas dzīvesvietas, tādēļ nakšņojot, kur iespējams. Policija lūdza personu doties nakšņot citur. Arī šis vīrietis iepriekš jau vairākkārt nonācis likumsargu redzeslokā par līdzīgiem pārkāpumiem.

