Austrumzemgales prokuratūras prokurore pagājušā gada 30. decembrī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknī pērnā gada 15. decembrī uzsākts kriminālprocess par to, ka Andrejs A. (vārds mainīts) 3. un 7. decembrī nozaga preces «Mēness aptiekā» Ogrē.
Noskaidrots, ka apsūdzētais pērnā gada 3. decembrī minētajā aptiekā iedzīvošanās nolūkā, mantkārīgu motīvu vadīts, no preču plaukta paņēma vienu vairāk nekā 50 eiro vērta krēma «Eucerin» iepakojumu. Pēc tam Andrejs, uzskatot, ka viņa darbības neviens nenovēro, paņemto preci paslēpa līdzi paņemtajā maisā un, nesamaksājot par to, izgāja no veikala. Kā mēdz teikt, apetīte rodas ēdot.
Andrejs minētajā aptiekā atgriezās vēlreiz – 7. decembrī pulksten 15.41 – un atkal no preču plaukta paņēma vienu vairāk nekā 40 eiro vērtu acu krēmu «Eucerin», un arī, uzskatot, ka viņa darbības neviens nenovēro, nesamaksājot par preci, izgāja no veikala, turot to rokās.
Andrejs ir neprecējies, apgādājamo personu nav, vidējā tehniskā izglītība, strādā neoficiāli. Agrāk sodīts, sodāmība dzēsta. Sodīts par administratīvajiem pārkāpumiem.
Apsūdzētais 29. decembrī cietušajam uzņēmumam atlīdzināja noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu 93 eiro apmērā un, sniedzot liecības par apsūdzības būtību, lūdza izmantot savas tiesības uz izlīgumu. Ar cietušā pilnvaroto pārstāvi tika noslēgts izlīgums. Un attiecīgi kriminālprocess izbeigts.