Otrdiena, 16.06.2026 11:30
Justīne, Juta
Otrdiena, 16.06.2026 11:30
Justīne, Juta
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:17

Ogrē ārzemju kavalieris mēģina apliecināt mīlestību ielienot pagalmā

OgreNet/OVV
Ogrē ārzemju kavalieris mēģina apliecināt mīlestību ielienot pagalmā
Foto: magnific. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:17

Ogrē ārzemju kavalieris mēģina apliecināt mīlestību ielienot pagalmā

OgreNet/OVV

7. jūnijā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Krasta ielā, atgriezusies nevēlama persona, kuru nepieciešams izraidīt no privātmājas teritorijas. Ierodoties, pagalmā atkārtoti sastapts Lielbritānijas pilsonis, kurš atkal bija nolēmis apliecināt savu mīlestību, ielienot pagalmā.

Vīrietis izraidīts no pagalma, pēc kā persona paskaidroja, ka vēlas rakstīt iesniegumu Valsts policijai sakarā ar neatļautu iekļūšanu īpašumā un draudiem, ko izteicis Lielbritānijas pilsonis. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri ar Lielbritānijas pilsoni veica pārrunas, un tobrīd mājas iedzīvotāji iesniegumu nerakstīja, pēc kā persona devās projām uz vilcienu, lai dotos uz Rīgu. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?