Vīrietis izraidīts no pagalma, pēc kā persona paskaidroja, ka vēlas rakstīt iesniegumu Valsts policijai sakarā ar neatļautu iekļūšanu īpašumā un draudiem, ko izteicis Lielbritānijas pilsonis. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri ar Lielbritānijas pilsoni veica pārrunas, un tobrīd mājas iedzīvotāji iesniegumu nerakstīja, pēc kā persona devās projām uz vilcienu, lai dotos uz Rīgu.
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:17
Ogrē ārzemju kavalieris mēģina apliecināt mīlestību ielienot pagalmā
7. jūnijā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Krasta ielā, atgriezusies nevēlama persona, kuru nepieciešams izraidīt no privātmājas teritorijas. Ierodoties, pagalmā atkārtoti sastapts Lielbritānijas pilsonis, kurš atkal bija nolēmis apliecināt savu mīlestību, ielienot pagalmā.