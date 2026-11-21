Līdzcilvēki dzīvnieku bija pieturējuši līdz policijas darbinieku ierašanās brīdim. Pārbaudot ar mikroshēmas lasītāju, likumsargi noskaidroja suņa datus, kā arī īpašnieci un viņas dzīvesvietas adresi. Pārbaudē atklājās, ka šī paša suņa klaiņošana ir atkārtots gadījums. Policisti suni nogādāja mājoklī un nodeva saimniecei. Sieviete paskaidroja, ka vēl nav noskaidrojusi apstākļus, kādos dzīvnieks izkļuvis no teritorijas, un no rakstveida paskaidrojuma sniegšanas atteicās. Par atkārtotu mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Sestdiena, 21. novembris, 2026 07:30
Ogrē atkārtoti no mājām aizbēg suns
16. novembrī ap pulksten pusastoņiem vakarā pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ausekļa prospektu Ogrē, kur uz ielas bija pamanīts klaiņojošs suns.