Ogrē atklās Jaunsardzes centra nometni bērniem no Ukrainas

Nedēļas laikā jaunieši kopīgi iepazīs Latviju, tās tradīcijas, pilsētas un drošu vidi. Nometnes organizatori sarūpējuši bērniem programmu, kas ietver izglītojošas aktivitātes, ekskursijas un sportiskas aktivitātes. Norisināsies arī dažādi saliedēšanās pasākumi, radošās aktivitātes un sporta spēles.
2017.gadā Jaunsardzes centrs aizsāka tradīciju organizēt vasaras nometnes Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem, lai viņi varētu atpūsties, iepazīties ar jaunsargiem un doties kopīgos piedzīvojumos. Šogad nometne notiek jau devīto reizi.
Kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara pret Ukrainu šīs nometnes ir nozīmīgas un neatsveramas karā cietušajiem bērniem, lai kaut uz brīdi atpūstos un kaut nedaudz izbaudītu drošu bērnību, uzsver ministrijā.
Latvijas aizsardzības nozare regulāri sniedz atbalstu militārā konflikta rezultātā cietušajiem Ukrainas karavīriem un viņu ģimenēm.