Sestdiena, 9. augusts, 2025 11:13

Ogrē atklās Jaunsardzes centra nometni bērniem no Ukrainas

Ogrē atklās Jaunsardzes centra nometni bērniem no Ukrainas
Foto: Jaunsardzes centrs
Sestdien Ogrē norisināsies Jaunsardzes centra organizētās nometnes Ukrainas karavīru bērniem atklāšanas ceremonija, kurā piedalīsies Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere (P) un Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valts Āboliņš, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija.
Jaunsardzes centra organizētā nometne norisināsies līdz 15.augustam Ogres novadā. Šogad nometnē piedalīsies 52 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni un 12 jaunsargi no Latvijas.

Nedēļas laikā jaunieši kopīgi iepazīs Latviju, tās tradīcijas, pilsētas un drošu vidi. Nometnes organizatori sarūpējuši bērniem programmu, kas ietver izglītojošas aktivitātes, ekskursijas un sportiskas aktivitātes. Norisināsies arī dažādi saliedēšanās pasākumi, radošās aktivitātes un sporta spēles.

2017.gadā Jaunsardzes centrs aizsāka tradīciju organizēt vasaras nometnes Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem, lai viņi varētu atpūsties, iepazīties ar jaunsargiem un doties kopīgos piedzīvojumos. Šogad nometne notiek jau devīto reizi.

Kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara pret Ukrainu šīs nometnes ir nozīmīgas un neatsveramas karā cietušajiem bērniem, lai kaut uz brīdi atpūstos un kaut nedaudz izbaudītu drošu bērnību, uzsver ministrijā.

Latvijas aizsardzības nozare regulāri sniedz atbalstu militārā konflikta rezultātā cietušajiem Ukrainas karavīriem un viņu ģimenēm.

