Pirmdiena, 1. decembris, 2025 08:49

Ogrē atrod beigtu kaķi un novārgušu gulbi

Ogrē atrod beigtu kaķi un novārgušu gulbi
Foto: freepik
24. novembrī Ogrē, Brīvības ielā, Ogres upē pie otrā dambja atrasts novārdzis gulbis. Ierodoties policijai, pamanīts gulbis, kurš patstāvīgi nevarēja pārvietoties. Putna izcelšanai no ūdens piesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Gulbis nodots dzīvnieku patversmei.

Dienu vēlāk, 25. novembrī, Ogrē, Mednieku ielā,  pie vingrošanas laukumiņa uz celiņa atrasts miris kaķis. Informācija par mirušo dzīvnieku nodota biedrībai «Dzīvnieku glābšanas dienests», kuras pārstāvji ieradās un kaķi paņēma. 

