Ogrē atvērts masu vakcinācijas centrs

10. maijā Ogres novada sporta centra Hallē (Skolas ielā 21) sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu darbu sācis masu vakcinācijas centrs.
Šodien, centram strādājot testa režīmā, plānots vakcinēts 180 personas. Savukārt jau no rītdienas plānots palielināt vakcinācijas tempu, tādejādi ļaujot poti pret Covid-19 saņemtaptuveni 400 personām.


Iedzīvotāju vakcinācija notiek pēc iepriekšēja pieraksta konkrētā laikā atbilstoši reģistrācijai vietnē www.manavakcina.lv.


“Gribētu uzteikt sporta centra komandu, kura ļoti operatīvi iekārtoja telpas, ņemot vērā visas specifiskās vajadzības. Protams jāsaka paldies pilsētas domei, kura piešķīra līdzekļus, lai nopirktu vakcinācijai neieciešamo aprīkojumu, kā arī liels paldies Zemessardzei par sadarbību un atbalstu,” vakcinācijas centra atvēršanas dienā, prieku un pateicību sadarbības
partneriem pauda Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Dainis Širovs arī atklāj, ka, lai nodrošinātu vakcinācijas centra darbu, uzrunāti kolēģi, kuri vakcināciju būtu gatavi veikt brīvajā laikā, ārpus saviem pamata pienākumiem. “Atsaucība
bija un mediķu trūkuma laikā mums izdevās sakārtot to, lai šeit katru dienu būtu 4 ārsti un 3 māsas,” norādīja D. Širovs.


Cilvēku plūsmu pie vakcinācijas punkta kontrolē Latvijas Republikas Zemessardzes darbinieki. Lai nebūtu lieka drūzmēšanās uz vakcināciju visi aicināti ierasties noteiktā laikā.
Ierodoties uz vakcināciju jālieto sejas un deguna aizsargmaska.


Pirms vakcīnas saņemšanas, tiek mērīta temperatūra un veikta vakcinējamās personas reģistrācija un aptauja. Savukārt pēc potes saņemšanas, vakcinētās personas tiek aicinātas
15 minūtes uzkavēties, lai veiktu to novērošanu un varētu palīdzēt, ja sāktos kāda nevēlama ķermeņa reakcija uz konkrēto vakcīnu.


Līdz masu vakcinācijas punkta atvēršanai Ogres slimnīcā vakcīnu saņēmuši ap 2000 cilvēku.

