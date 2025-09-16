Otrdiena, 16.09.2025 21:59
Ogrē auto noripo pa kāpnēm

Ogrē auto noripo pa kāpnēm

OgreNet
7. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Zvaigžņu ielā, automašīna «Audi» mēģināja nobraukt lejā pa gājēju kāpnēm un iestrēga. Ierodoties likumsargiem, uz vietas atradās automašīnas vadītājs, kurš uzrādīja vadītāja apliecību un paskaidroja, ka esot no trepēm noripojis, jo sēdējis mašīnā un nebija uzlicis stāvbremzi. Tikt atpakaļ uz ceļa paša spēkiem neizdevās, jo automašīna «uzkārās». Notikuma vietā izsaukti kolēģi no Valsts policijas. Pēc brīža iestrēgušais auto no kāpnēm novilkts.

