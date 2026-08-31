Izejot uz ielas, vīrietis stipri streipuļoja un nokrita. Izsaucēja paskaidroja, ka jau ierodoties viņš bijis šādā stāvoklī. Ņemot vērā, ka vīrietis reibuma dēļ bija zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties, pieņemts lēmums viņu nogādāt dzīvesvietā, taču savu adresi vīrietis nosaukt nespēja. Viņš nogādāts Ogres rajona slimnīcā, kur ārsts konstatēja alkohola reibumu un atzina, ka personu var ievietot atskurbšanas telpās. Pēc atskurbšanas pret viņu sākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots sods par dzīvošanu Latvijas teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas.
Pirmdiena, 31. augusts, 2026 08:00
Ogrē bijušo vīru nogādā atskurbtuvē
24. augustā policijā saņemts izsaukums uz Strazdu ielu Ogrē, kur sieviete lūdza palīdzību, lai no dzīvokļa izvadītu bijušo vīru. Izsaucēja paskaidroja, ka vīrietis ieradies neaicināts un atsakās dzīvokli atstāt. Ar manāmā reibumā esošo vīrieti veiktas pārrunas, pēc kurām viņš devās projām.