Ceturtdiena, 16.10.2025 09:13
Daiga, Dinija
Ceturtdiena, 16.10.2025 09:13
Daiga, Dinija
Ceturtdiena, 16. oktobris, 2025 08:17

Ogrē brauc ar auto pa velosipēdistu ceļu

OgreNet
Ogrē brauc ar auto pa velosipēdistu ceļu
Foto: freepik
Ceturtdiena, 16. oktobris, 2025 08:17

Ogrē brauc ar auto pa velosipēdistu ceļu

OgreNet

5. oktobrī Ogrē, Jaunatnes ielā, policija ievēroja vadītāju, kura, vadot automašīnu «VW» virzienā no Mežezera ielas uz Meža prospekta pusi, neievēroja ceļa zīmes «Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš» prasības. Auto apturēts un noskaidroti personas dati. Sieviete paskaidroja, ka pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumu prasības, jo meitai kopmītnē esot bijis jānogādā daudz mantu. Ņemot vērā, ka minētā autovadītāja iepriekš par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem bijusi sodīta pirms diviem gadiem, bet nav regulāra šo noteikumu pārkāpēja, kā arī savu vainu atzīst un izdarīto nožēlo, viņai izteikts mutisks brīdinājums.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?