Ogrē brauc ar auto pa velosipēdistu ceļu
5. oktobrī Ogrē, Jaunatnes ielā, policija ievēroja vadītāju, kura, vadot automašīnu «VW» virzienā no Mežezera ielas uz Meža prospekta pusi, neievēroja ceļa zīmes «Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš» prasības. Auto apturēts un noskaidroti personas dati. Sieviete paskaidroja, ka pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumu prasības, jo meitai kopmītnē esot bijis jānogādā daudz mantu. Ņemot vērā, ka minētā autovadītāja iepriekš par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem bijusi sodīta pirms diviem gadiem, bet nav regulāra šo noteikumu pārkāpēja, kā arī savu vainu atzīst un izdarīto nožēlo, viņai izteikts mutisks brīdinājums.