Pirmdiena, 23. marts, 2026 08:14

Ogrē brauc bez tiesībām ar kvadriciklu

Ogrē brauc bez tiesībām ar kvadriciklu
14. martā Ogrē, Upes prospektā, Ogres novada Pašvaldības policijas darbinieki apturēja kvadriciklu, ko persona vadīja bez ķiveres, bez Latvijas Valsts reģistrācijas numurzīmēm un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Turklāt kvadriciklam noteiktā kārtībā nebija veikta valsts tehniskā apskate, kā arī īpašniekam nebija civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Braucējs nodots kolēģiem no Valsts policijas. Uzsākts administratīvais process.

