Sestdiena, 14.03.2026 13:14
Matilde, Ulrika
Sestdiena, 14.03.2026 13:14
Matilde, Ulrika
Sestdiena, 14. marts, 2026 11:46

Ogrē brauc reibumā un bez tiesībām; Tomes pagastā avarē automašīna

"Ogres Vēstis Visiem"
Ogrē brauc reibumā un bez tiesībām; Tomes pagastā avarē automašīna
Foto: www.pexels.com
Sestdiena, 14. marts, 2026 11:46

Ogrē brauc reibumā un bez tiesībām; Tomes pagastā avarē automašīna

"Ogres Vēstis Visiem"

Marta pirmajā pusē Ogrē pieķerti vairāki autovadītāji, kuri braukuši alkohola reibumā un bez tiesībām, vai arī bijuši narkotisko vielu reibumā, informē Valsts policijā. Savukārt Tomes pagastā notika autoavārija, kur bija nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) palīdzība.

Brauc reibumā un bez tiesībām

7. martā D. Ogrē, Kalna prospektā, vadīja automašīnu “Audi”, ne vien būdams 1,48 promiles stiprā alkohola reibumā, bet arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Dienu vēlāk, 8. martā, pulksten 1.08 reida laikā Ogrē, Austrumu un Daugavpils ielu krustojumā, apturēta automašīna “Audi”, kuru A. arī vadīja ne vien bez tiesībām, bet būdams 0,78 promiles stiprā alkohola reibumā. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess. 

Atsakās no narkotiku pārbaudes

10. martā Ogrē administratīvi aizturētais V. atteicās no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes. Uzsākts administratīvais process.

Brauc narkotiku reibumā

10. martā L. Ogrē, Brīvības ielā, vadīja automašīnu “BMW”, iespējams, būdams narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā. Persona nogādāta pārbaudes veikšanai Valsts SIA “Nacionālais psihiatriskās veselības centrs”, kur nodeva asinis un urīna paraugus. Uzsākts kriminālprocess. 

Avarē automašīna

8. martā pulksten 11.58 VUGD saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja divus cilvēkus un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, informē VUGD pārstāvji.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?