Brauc reibumā un bez tiesībām
7. martā D. Ogrē, Kalna prospektā, vadīja automašīnu “Audi”, ne vien būdams 1,48 promiles stiprā alkohola reibumā, bet arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Dienu vēlāk, 8. martā, pulksten 1.08 reida laikā Ogrē, Austrumu un Daugavpils ielu krustojumā, apturēta automašīna “Audi”, kuru A. arī vadīja ne vien bez tiesībām, bet būdams 0,78 promiles stiprā alkohola reibumā. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
Atsakās no narkotiku pārbaudes
10. martā Ogrē administratīvi aizturētais V. atteicās no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes. Uzsākts administratīvais process.
Brauc narkotiku reibumā
10. martā L. Ogrē, Brīvības ielā, vadīja automašīnu “BMW”, iespējams, būdams narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā. Persona nogādāta pārbaudes veikšanai Valsts SIA “Nacionālais psihiatriskās veselības centrs”, kur nodeva asinis un urīna paraugus. Uzsākts kriminālprocess.
Avarē automašīna
8. martā pulksten 11.58 VUGD saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja divus cilvēkus un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, informē VUGD pārstāvji.