Ogrē ciemiņš aizmieg pie durvīm

Ogrē ciemiņš aizmieg pie durvīm
Foto: freepik
Ogrē ciemiņš aizmieg pie durvīm

3. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, pie kāda dzīvokļa durvīm atrodas guloša persona. Ierodoties persona pamodināta un noskaidrota personība. Vīrietis paskaidroja, ka esot mazliet iedzēris un ka, gaidīdams draudzenes ierašanos, esot apsēdies un iemidzis. Persona spēja patstāvīgi pārvietoties un orientējās apkārtējā vidē. Policijas palīdzība nebija nepieciešama. Vīrietis sagaidīšot draudzeni ārpusē.

