Trešdiena, 4. februāris, 2026 11:23

Ogrē dedzina mēbeles

Ogrē dedzina mēbeles
25. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Kaudzīšu ielā, tiek dedzinātas vecas mēbeles. Ierodoties pamanīts, ka minētajā privātīpašumā persona metāla mucā uzsākusi dedzināt sadzīves atkritumus. Persona paskaidroja, ka nav zinājusi, ka nedrīkst dedzināt sadzīves atkritumus. Ņemot vērā faktu, ka persona savu vainu atzina un to nožēloja, solījās uzkrātos atkritumus nodot attiecīgajā pieņemšanas punktā, kā arī pārkāpumu novērsa likumsargu klātbūtnē, izteikts mutisks aizrādījums.

