Pirmdiena, 29. novembris, 2021 09:36

Šonakt plkst. 03.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavpils ielu Ogrē, kur dega pārvietojamais treilers un kravas automašīnas riteņi 15m2 platībā, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola

Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 04.57 ugunsgrēks likvidēts.

