Sestdiena, 28. marts, 2026 09:40

Ogrē diedelē alkoholam

Ogrē diedelē alkoholam
23. martā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, vīrietis, iespējams, būdams reibumā, uzmācas veikala apmeklētājiem. Noskaidroti un pārbaudīti personas dati. No viņa izelpas bija jūtama alkohola smaka. Vīrietis atzina, ka todien lietojis alkoholu, bet tas beidzies un viņš pie veikala ir mēģinājis no garāmgājējiem aizņemties naudu, lai nopirktu vēl alkoholu.

Ar vīrieti veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Ņemot vērā, ka persona iepriekš nebija saukta pie administratīvās atbildības par līdzīga rakstura pārkāpumiem, pieņemts lēmums vīrietim izteikt mutisku aizrādījumu. Pēc veiktajām pārrunām viņš devās projām.

