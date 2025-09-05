Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:25

Ogrē guļ uz ielas, autoostā un bārā

Foto: freepik
23. augustā, policijai patrulējot Ogrē, Brīvības ielā, pamanīta guloša persona, kura uzvedās neadekvāti. Nolemts viņu nogādāt specializētajā medicīnas iestādē Rīgā, Tvaika ielā.

Šajā pašā dienā, 23. augustā, policijā saņemta informācija, ka Ogres autoostas telpās, Ogrē, Brīvības ielā, uz grīdas guļ jaunietis, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties likumsargiem, autoostas darbiniece paskaidroja, ka minētais jaunietis īsi pirms policijas atbraukšanas piecēlies un devies projām nezināmā virzienā.
Savukārt 21. augustā saņemta informācija, ka gastrobārā Ogrē, Tīnūžu ielā, guļ persona alkohola reibumā un atsakās doties prom. Gulētājs pamodināts, noskaidroti viņa dati un veiktas pārrunas. Persona devās projām. 

