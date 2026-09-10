Pārrunās noskaidrots, ka vīrietis nespēj skaidri runāt un patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums viņu nogādāt Pašvaldības policijas telpās, kur veiktas nepieciešamās procesuālās darbības un noskaidroti personas dati. Pēc tam vīrietis nogādāts Ogres rajona slimnīcā, kur dežūrārsts izvērtēja viņa veselības stāvokli un izsniedza medicīnisko izziņu par iespēju personu ievietot atskurbšanas telpās. Par pārkāpumu vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 08:18
Ogrē guļošs vīrietis pie spēļu zāles nespēj ne parunāt, ne paiet
27. augustā ap pusvieniem naktī policijā saņemta informācija par gulošu vīrieti pie spēļu zāles Ogrē, Skolas ielā, kurš, iespējams, atradās reibumā. Ierodoties policisti viņu sastapa sēžam uz ielas.