14. decembrī policijā saņemta informācija par agresīvu braukšanu Ogrē, Brīvības ielā, kā rezultātā automašīna «Audi Q5» avarēja un ietriecās Ogres novada Kultūras centra trepju apmalē. Ierodoties, uz vietas jau atradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta divas brigādes un veica notikuma vietas apskati. Sazinoties ar izsaucēju, noskaidrots, ka ap diviem naktī viņš pamanījis, kā no tuvumā esošā naktskluba puses strauji uzsāk kustību automašīna, un pēc brīža bija dzirdams sadursmes troksnis. Pienākot pie notikuma vietas, izsaucējs pamanījis, ka minētais auto avarējis. Vadītājs vai pasažieri uz vietas neatradās. Notikuma vieta tika apsargāta, līdz ieradās Valsts policijas ekipāža un pārņēma darbu.

