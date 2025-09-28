Sestdiena, 27. septembris, 2025 09:59
Ogrē iegādājas neatļautus tabakas izstrādājumus
Konstatēts, ka 22. augustā Ē. Ogrē, izmantojot distances saziņas līdzekļus, iegādājās no citas valsts uzņēmuma tabakas aizstājējproduktu – elektroniskās smēķēšanas ierīces, kuru lietošana Latvijā nav atļauta. Līdzīgi 21. augustā Ogrē bija rīkojies arī R., kurš attālināti kādā tirdzniecības vietā Polijā bija iegādājies nikotīna spilventiņus, kas arī Latvijā nav atļauti. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process.