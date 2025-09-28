Svētdiena, 28.09.2025 21:33
Lana, Sergejs, Svetlana
Svētdiena, 28.09.2025 21:33
Lana, Sergejs, Svetlana
Sestdiena, 27. septembris, 2025 09:59

Ogrē iegādājas neatļautus tabakas izstrādājumus

OgreNet
Ogrē iegādājas neatļautus tabakas izstrādājumus
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 27. septembris, 2025 09:59

Ogrē iegādājas neatļautus tabakas izstrādājumus

OgreNet

Konstatēts, ka 22. augustā Ē. Ogrē, izmantojot distances saziņas līdzekļus, iegādājās no citas valsts uzņēmuma tabakas aizstājējproduktu – elektroniskās smēķēšanas ierīces, kuru lietošana Latvijā nav atļauta. Līdzīgi 21. augustā Ogrē bija rīkojies arī R., kurš attālināti kādā tirdzniecības vietā Polijā bija iegādājies nikotīna spilventiņus, kas arī Latvijā nav atļauti. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?