Svētdiena, 2. novembris, 2025 14:00

OgreNet/OVV
Foto: NMPD
Svētdiena, 2. novembris, 2025 14:00

Ogrē iereibusi sieviete traucē mediķu darbu

OgreNet/OVV

26. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogres rajona slimnīcā iereibusi sieviete traucē mediķu darbu. Ierodoties likumsargiem, medicīnas personāls norādīja uz sievieti, kurai indikāciju uzturēties slimnīcā nebija. Viņa spēja patstāvīgi pārvietoties, apkārtējā vidē orientējās un, ņemot vērā laikapstākļus, lūdza nogādāt līdz Jaunogres stacijai. Sievietes lūgums izpildīts, un tālāk viņa pa Saules prospektu devās uz mājām.

