Ogrē iereibušo nodod civilsievai; Suntažu pagastā nogādā dzīvesvietā

Ogrē iereibušo nodod civilsievai; Suntažu pagastā nogādā dzīvesvietā
Foto: Valsts policija
19. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Suntažu pagastā atrodas vīrietis alkohola reibumā. Persona nogādāta dzīvesvietā. Savukārt 21. oktobrī Ogrē, Brīvības ielā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki ziņoja, ka vēlas likumsargiem nodot vīrieti alkohola reibumā, kurš atradās publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, ka bija zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties. Hospitalizācija personai nebija nepieciešama. Vīrietis nogādāts faktiskajā dzīvesvietā un nodots civilsievai. Sastādīts aizturēšanas protokols.

