Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 09:22

Ogrē, iespējams, filmē Zemessardzes bāzi

12. aprīlī policijā saņemta informācija, ka līdzās Zemessardzes bāzei Ogrē, Mednieku ielā, pārvietojas automašīna «Toyota Avensis» un, iespējams, braucēji filmē šo objektu. Ierodoties apsekots norādītais ielas posms, kā arī tuvākā apkārtne, bet aprakstam atbilstoša automašīna pamanīta netika. Piebraucot pie 54. kaujas atbalsta bataljona Zemessardzes bāzes, lai precizētu informāciju, dežurants paskaidroja, ka par notikušo ir informēti arī Valsts policijas darbinieki, kuri noskaidro notikušā apstākļus.

