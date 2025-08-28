Ogrē, iespējams, lej pa logu urīnu
19. augustā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, kaimiņi no ceturtā stāva lejot pa logu, iespējams, urīnu. Ierodoties likumsargiem, izsaucēja paskaidroja, ka jau ilgstoši no ceturtā vai piektā stāva, konkrēti viņa nezinot, tiek lieti šķidrumi, kas ož pēc urīna. Sieviete jau iepriekš vērsusies ar iesniegumu Ogres novada Pašvaldības policijā un saņēmusi atbildi, ka nav konkrētu apstiprinošu pierādījumu par šo faktu. Likumsargi centās apsekot virs izsaucējas esošās istabiņas gan ceturtajā, gan piektajā stāvā, taču uz klauvējieniem neviens durvis neatvēra. Izsaucēja aicināta, ja tas turpināsies, atkārtoti vērsties Ogres novada Pašvaldības policijā.