Ogrē kāda persona mitinās tualetē, cita - guļ pie bankomāta

Ogrē kāda persona mitinās tualetē, cita - guļ pie bankomāta
Ilustratīvs foto: www.pexels.com
Ogrē kāda persona mitinās tualetē, cita - guļ pie bankomāta

Oktobra sākumā Ogres novada pašvaldības policija konstatējusi, ka kāda sieviete, iespējams, dzīvo sausajā tualetē, savukārt novembrī veiktas pārrunas ar vīrieti, kas gulēja pie bankomāta, informē policijas pārstāvji.

Mitinās tualetē

4. oktobrī, patrulējot Ogrē un apsekojot adresi Zilokalnu prospektā, konstatēts, ka sausajā tualetē, iespējams, mitinās sieviete bezpajumtniece. Sievietei paskaidrots, ka nav nepieciešams dzīvot šādos apstākļos un pēc palīdzības jāvēršas Ogres novada Sociālajā dienestā, taču tas ir jādara skaidrā prātā, ņemot vērā, ka sieviete bija viegli iereibusi. Viņa atbildēja apstiprinoši un devās kopā ar likumsargiem uz Ogres rajona slimnīcu, kur sievietes veselības stāvokli novērtēja dežūrārsts, pēc kā viņa nogādāta Ogres novada pašvaldības policijas atskurbtuvē. 

Guļ pie bankomāta

2. novembrī saņemta informācija, ka pie bankomāta Ogrē, Brīvības ielā, guļ vīrietis. Ierodoties pie gājēju tuneļa pamanīta persona, kura sēdēja uz puķupoda. Konstatēts, ka vīrietis ir iemidzis. Viņš pamodināts, no vīrieša bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Noskaidroti dati. Kungs nenoliedza, ka iepriekšējā dienā lietojis alkoholu. Vīrietis jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par dažādiem pārkāpumiem. Ņemot vērā, ka persona spēja uztvert notiekošo un pārvietoties, ar viņu veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību.

