Svētdiena, 1. februāris, 2026 08:35
Ogrē kāda persona netiek dzīvoklī
24. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, nezināma persona dauzās pie dzīvokļa durvīm. Ierodoties, sastapts vīrietis, kurš paskaidroja, ka esot lūdzis kaimiņiem izsaukt policiju, jo netiekot dzīvoklī, kur atrodas draudzene. Sieviete esot aizslēgusi durvis. Persona paskaidroja, ka esot kopā ar draudzeni lietojuši alkoholu un, iespējams, draudzene aizmigusi. Vīrietim paskaidrots, ka policijai šajā situācijā nav iespējas palīdzēt. Personai ieteikts vērsties pie kāda paziņas, kur pārnakšņot, vai censties pamodināt draudzeni, netraucējot kaimiņu nakts mieru.