Svētdiena, 01.02.2026 15:48
Brigita, Indars, Indra, Indris
Svētdiena, 1. februāris, 2026 08:35

Ogrē kāda persona netiek dzīvoklī

OgreNet/OVV
Ogrē kāda persona netiek dzīvoklī
Foto: freepik
Svētdiena, 1. februāris, 2026 08:35

Ogrē kāda persona netiek dzīvoklī

OgreNet/OVV

24. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, nezināma persona dauzās pie dzīvokļa durvīm. Ierodoties, sastapts vīrietis, kurš paskaidroja, ka esot lūdzis kaimiņiem izsaukt policiju, jo netiekot dzīvoklī, kur atrodas draudzene. Sieviete esot aizslēgusi durvis. Persona paskaidroja, ka esot kopā ar draudzeni lietojuši alkoholu un, iespējams, draudzene aizmigusi. Vīrietim paskaidrots, ka policijai šajā situācijā nav iespējas palīdzēt. Personai ieteikts vērsties pie kāda paziņas, kur pārnakšņot, vai censties pamodināt draudzeni, netraucējot kaimiņu nakts mieru.

