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Sestdiena, 31. oktobris, 2026 07:30

Ogrē kāda persona pārkāpj tiesas lēmumu un demolē policijas auto

OgreNet/OVV
Ogrē kāda persona pārkāpj tiesas lēmumu un demolē policijas auto
Ilustratīvs attēls: Valsts policija
Sestdiena, 31. oktobris, 2026 07:30

Ogrē kāda persona pārkāpj tiesas lēmumu un demolē policijas auto

OgreNet/OVV

22. oktobrī A. Ogrē, Mālkalnes prospektā, pārkāpa Zemgales rajona tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, proti, neievēroja tiesas uzliktos ierobežojumus un aizliegumus pret aizsargājamo personu, informēja Valsts policija.

Pēc aizturēšanas, atrodoties Valsts policijas dienesta transportlīdzekļa «VW Transporter» aizturēto nodalījumā, minētā persona ar kājām spēra pa tā sienām, kā rezultātā nodarīja bojājumus sienas apšuvumu elementiem. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess. 

Pret A. uzsākti arī trīs administratīvie procesi saistībā ar to, ka minētā persona, atrodoties policijas dienesta transportlīdzekļa aizturēto nodalījumā, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, ignorējot prasību pārtraukt policijas auto demolēšanu un turpinot pretlikumīgās darbības; Ogrē, Mālkalnes prospektā, nodarīja miesas bojājumus D. un slēpa savu identitāti, proti, atteicās nosaukt savus personas datus. 

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