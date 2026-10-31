Ogrē kāda persona pārkāpj tiesas lēmumu un demolē policijas auto

Pēc aizturēšanas, atrodoties Valsts policijas dienesta transportlīdzekļa «VW Transporter» aizturēto nodalījumā, minētā persona ar kājām spēra pa tā sienām, kā rezultātā nodarīja bojājumus sienas apšuvumu elementiem. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
Pret A. uzsākti arī trīs administratīvie procesi saistībā ar to, ka minētā persona, atrodoties policijas dienesta transportlīdzekļa aizturēto nodalījumā, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, ignorējot prasību pārtraukt policijas auto demolēšanu un turpinot pretlikumīgās darbības; Ogrē, Mālkalnes prospektā, nodarīja miesas bojājumus D. un slēpa savu identitāti, proti, atteicās nosaukt savus personas datus.