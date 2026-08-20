Policisti vairākkārt klauvēja un zvanīja pie dzīvokļa durvīm, taču neviens tās neatvēra. Aizejot ēkas otrā pusē un ar lukturi iespīdinot dzīvoklī, bija redzams, ka vienā istabā gultā guļ vīrietis, bet otrā – sieviete. Redzamus miesas bojājumus konstatēt nevarēja. Klauvējot pie loga, vīrietis nereaģēja, savukārt sieviete sakustējās, taču neviens no gultas necēlās. Ārā pie dzīvokļa logiem uz zemes atradās izmestas drēbes, koferis un sieviešu maks, kurā bija bankas karte. Policisti vēlreiz devās pie dzīvokļa durvīm, taču arī pēc atkārtotas zvanīšanas un klauvēšanas neviens tās neatvēra.
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 08:27
Ogrē kādam pārim pēc skandāla salds miegs
9. augustā pirms desmitiem vakarā policijā saņemta informācija par iespējamu vardarbību kādā dzīvoklī Ogrē, Mālkalnes prospektā. Ziņotājs norādīja, ka vīrietis sitot sievieti, kura pretojoties un kliedzot, bet pa pirmā stāva dzīvokļa logu esot izmestas arī mantas.