Trešdiena, 17.12.2025 17:40
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17.12.2025 17:40
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17. decembris, 2025 16:18

Ogrē kaimiņiem traucē karbonāžu klapēšana

OgreNet/OVV
Ogrē kaimiņiem traucē karbonāžu klapēšana
Foto: freepik
Trešdiena, 17. decembris, 2025 16:18

Ogrē kaimiņiem traucē karbonāžu klapēšana

OgreNet/OVV

10. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Turkalnes ielā, kaimiņi kaut ko klapē, kas izklausās pēc karbonāžu klapēšanas, turklāt tā, ka skan visa kāpņu telpa. Ierodoties, kāpņu telpas durvis atvēra izsaucēja un paskaidroja, ka viņas kaimiņienes radītie trokšņi, kas atgādina karbonāžu klapēšanu, traucē apkārtējiem, tāpēc arī izsaukusi policiju. Likumsargu ierašanās brīdī valdīja klusums, uz klauvējieniem pie durvīm neviens neatbildēja. Nolemjot pārbaudīt pagalmu, tur sastapta trokšņotāja, kura paskaidroja, ka patiesi gatavojusi ēdienu un no tā radušās iepriekš minētās skaņas. Sieviete solīja vairāk netrokšņot.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?