Ogrē kaimiņiem traucē karbonāžu klapēšana
10. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Turkalnes ielā, kaimiņi kaut ko klapē, kas izklausās pēc karbonāžu klapēšanas, turklāt tā, ka skan visa kāpņu telpa. Ierodoties, kāpņu telpas durvis atvēra izsaucēja un paskaidroja, ka viņas kaimiņienes radītie trokšņi, kas atgādina karbonāžu klapēšanu, traucē apkārtējiem, tāpēc arī izsaukusi policiju. Likumsargu ierašanās brīdī valdīja klusums, uz klauvējieniem pie durvīm neviens neatbildēja. Nolemjot pārbaudīt pagalmu, tur sastapta trokšņotāja, kura paskaidroja, ka patiesi gatavojusi ēdienu un no tā radušās iepriekš minētās skaņas. Sieviete solīja vairāk netrokšņot.