Trešdiena, 29. aprīlis, 2026 08:37
Ogrē kaimiņiem traucē komposta kaudze
21. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Karjeras ielā, kaimiņiem traucē komposta kaudzes atrašanās vieta. No īpašuma saimnieces pieņemts paskaidrojums, un sieviete skaidroja, ka minētajā vietā komposta kaudze atrodas jau aptuveni četrus gadus. Izveidota kaste, un tajā tiek mesti tikai dārza bioloģiskie atkritumi. Līdz kaimiņu dzīves un atpūtas vietai ir aptuveni 25 metri. Lai tiktu ievēroti visi normatīvie akti, sieviete solīja kompostu pārvietot pusmetru tālāk no žoga.