To augšā uznesis un atstājis nepazīstams vīrietis. Ēkā tobrīd netika veikti un arī nebija plānoti remontdarbi. Atrasto kasti, kas bija tukša, policisti nogādāja Valsts policijā un nodeva tās darbiniekiem.
Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 08:14
Ogrē kāpņu telpā atrod instrumentu kasti
15.jūlijā policija saņēma informāciju par mājas, Ogrē, Mālkalnes prospektā, ceturtajā kāpņu telpā atstātu «Makita» instrumentu kasti. To bija atstājusi nezināma persona, un pastāvēja aizdomas, ka šī kaste varētu būt zagta.