Otrdiena, 9. decembris, 2025 07:00

1. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, divi vīrieši alkohola reibumā uzvedas neadekvāti un agresīvi, izraisot kautiņu pie spēļu zāles. Ierodoties, sastapti divi cilvēki, kuri paskaidroja, ka radies konflikts ar personu, kas atradās izklaides vietā. Visi bija manāmā alkohola reibumā, izsaucējs paskaidroja, ka divas personas viņam izteikušas draudus. Izsaucējs atradās reibuma stāvoklī, izskaidrots par iespēju vērsties Valsts policijā ar iesniegumu par izteiktajiem draudiem. Tobrīd reāli draudi nepastāvēja. Pēc pārrunām ar iesaistītajām personām visi devās projām. Policijas klātbūtne vairs nebija nepieciešama.

