Ceturtdiena, 23.10.2025 10:26
Daina, Dainida, Dainis
Ceturtdiena, 23.10.2025 10:26
Daina, Dainida, Dainis
Ceturtdiena, 23. oktobris, 2025 08:43

Ogrē konfliktē stacijas telpās

OgreNet
Ogrē konfliktē stacijas telpās
Foto: OgreNet
Ceturtdiena, 23. oktobris, 2025 08:43

Ogrē konfliktē stacijas telpās

OgreNet

10. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogres dzelzceļa stacijā, Brīvības ielā, notiek konflikts, vienam vīrieti rokās ir nazis. Ierodoties likumsargiem, uz vietas jau atradās Valsts policijas darbinieki un Pašvaldības policijas ekipāža, kura dežurē Ikšķilē. Apsekojot stacijas uzgaidāmo telpu, nevienai personai nazis rokās nebija. Vienu no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem izraidīja Valsts policija, bet otru vīrieti likumsargi sastapa sēžam uz soliņa stacijā. Persona apkārtējā vidē neorientējās, patstāvīgi pārvietoties nespēja un centās paskaidrot, ka viņam nav, kur dzīvot. Noskaidroti personas dati. Vīrietis iesēdināts operatīvā transportlīdzekļa īslaicīgās aizturēšanas nodalījumā un nogādāts Ogres rajona slimnīcā veselības stāvokļa noskaidrošanai, pēc tam ievietots atskurbtuvē. Izteikts mutisks aizrādījums.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?