Ogrē konfliktē stacijas telpās
10. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogres dzelzceļa stacijā, Brīvības ielā, notiek konflikts, vienam vīrieti rokās ir nazis. Ierodoties likumsargiem, uz vietas jau atradās Valsts policijas darbinieki un Pašvaldības policijas ekipāža, kura dežurē Ikšķilē. Apsekojot stacijas uzgaidāmo telpu, nevienai personai nazis rokās nebija. Vienu no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem izraidīja Valsts policija, bet otru vīrieti likumsargi sastapa sēžam uz soliņa stacijā. Persona apkārtējā vidē neorientējās, patstāvīgi pārvietoties nespēja un centās paskaidrot, ka viņam nav, kur dzīvot. Noskaidroti personas dati. Vīrietis iesēdināts operatīvā transportlīdzekļa īslaicīgās aizturēšanas nodalījumā un nogādāts Ogres rajona slimnīcā veselības stāvokļa noskaidrošanai, pēc tam ievietots atskurbtuvē. Izteikts mutisks aizrādījums.