Svētdiena, 29. marts, 2026 18:04
Ogrē konfliktē uz ielas
20. martā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Zilokalnu prospektā, noticis konflikts, iespējams, pat kautiņš, starp divām personām. Ierodoties minētajā vietā, sastapts cietušais, kurš informēja, ka esot noticis konflikts ar automašīnas «BMW» vadītāju, kurš uzbrucis un nodarījis miesas bojājumus. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, un cietušais hospitalizēts. Vainīgā persona no notikuma vietas bija aizbraukusi projām pirms policijas ierašanās.