Ceturtdiena, 05.03.2026 18:42
Aurora, Austra
Ceturtdiena, 05.03.2026 18:42
Aurora, Austra
Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:29

Ogrē konstatē gāzes nenoplūdi

OgreNet/OVV
Ogrē konstatē gāzes nenoplūdi
Foto: freepik
Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:29

Ogrē konstatē gāzes nenoplūdi

OgreNet/OVV

18. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, konstatēta gāzes noplūde. Ierodoties likumsargus sagaidīja Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta brigāde, un ārsta palīgs skaidroja, ka viena no dzīvokļu īpašniecēm sūdzas par smaku virtuves telpā. Tā rodas periodiski un atgādina gāzes smaku. Apsekojot dzīvokli, gāzes vai cita veida smaka netika konstatēta. Ierodoties SIA «Gaso» darbiniekiem, ar speciālu ierīci veikta pārbaude, lai noteiktu iespējamo gāzes noplūdi. Gāzes noplūde netika konstatēta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?