Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:29
Ogrē konstatē gāzes nenoplūdi
18. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, konstatēta gāzes noplūde. Ierodoties likumsargus sagaidīja Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta brigāde, un ārsta palīgs skaidroja, ka viena no dzīvokļu īpašniecēm sūdzas par smaku virtuves telpā. Tā rodas periodiski un atgādina gāzes smaku. Apsekojot dzīvokli, gāzes vai cita veida smaka netika konstatēta. Ierodoties SIA «Gaso» darbiniekiem, ar speciālu ierīci veikta pārbaude, lai noteiktu iespējamo gāzes noplūdi. Gāzes noplūde netika konstatēta.