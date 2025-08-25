Dienu vēlāk, 17. augustā, saņemta informācija, ka Ogrē noticis kautiņš, kur J. guvis galvas un muguras sasitumus. Cietušajam konstatēts arī alkohola reibums. Uzsākts administratīvais process. Šajā pašā dienā Ogrē pagaidām nenoskaidrota persona uzbruka citai personai. Cietušajam konstatēts smadzeņu satricinājums, galvas sasitums, kreisā ceļgala sasitums, nobrāzumi uz rokām un ķermeņa, kā arī alkohola reibums. Cietušais nogādāts Ogres rajona slimnīcā. 17. augustā saņemta arī informācija, ka Ogrē personai uzbruka nepazīstami cilvēki, piekāva, ar kājas apakšstilbu piespieda kaklu pret zemi. Cietušajam konstatēts balss skrimšļa lūzums, zemādas emfizēma, kā arī 1,09 promiles stiprs alkohola reibums. Vīrietis policijā vērsās vairāk nekā diennakti pēc notikušā. Abos iepriekš minētajos gadījumos policija noskaidro notikušā apstākļus.
Svētdiena, 24. augusts, 2025 09:44
Ogrē konstatēta krimināltrauma
16. augustā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes mediķi ziņoja, ka Ogrē konstatēta krimināltrauma – personai konstatēts kakla sasitums, dažādi virspusēji ķermeņa daļu nobrāzumi. Cietušais hospitalizēts Ogres rajona slimnīcā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.