Otrdiena, 15.09.2026 09:01
Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Otrdiena, 15.09.2026 09:01
Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Otrdiena, 15. septembris, 2026 07:55

Ogrē liesmas četrās stundās iznīcina vairākas garāžas un kādu retro auto

OgreNet
Ogrē liesmas četrās stundās iznīcina vairākas garāžas un kādu retro auto
Attēls no TV3 "Degpunktā"
Otrdiena, 15. septembris, 2026 07:55

Ogrē liesmas četrās stundās iznīcina vairākas garāžas un kādu retro auto

OgreNet

Liesmas pirmdien paspējušas izpostīt vairākas garāžas Ogrē. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, iznīcināta arī 44 gadus veca automašīna, un vēl kāds braucamais, kuri, pēc apkārtējo stāstītā, pieder vienam cilvēkam. Tiek skaidrots, vai notikušais bijis nejaušība vai arī ļaunprātīga dedzināšana.  Aiz garāžu metāla durvīm liesmas pilnībā iznīcinājušas divas mantu glabātuves, un vairākas izpostījušas daļēji.

Liesmas tika apdzēstas pēc četrām stundām, kurās aktīvi strādāja ugunsdzēsēji. Notikumu apskatīt bija ieradušies arī tuvās apkārtnes iedzīvotāji. Viens uzrunātais apliecināja, ka garāžas pieder pilsētas iedzīvotājiem.

“Šīs divas garāžas pieder vienam cilvēkam, citas daļēji bojātās pieder citiem. Vienīgais, ko varam pateikt, ka tā nebija elektrība, jo tā ir atslēgta. Varbūt kaut kas iekšā aizdegās, vai ļaunprātīgi. Neko vairāk nevar pateikt,” raidījumam skaidro garāžu kooperatīva valdes loceklis Igors, kurš jau pirmdienas rīta stundās bija klātesošs un uzraudzīja dzēšanas darbus un aprunājās ar garāžu īpašniekiem. Cēlonis ugunsgrēka izcelšanās nav skaidrs, raidījumam uzsvēra Igors.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.