Ogrē liesmas četrās stundās iznīcina vairākas garāžas un kādu retro auto

Liesmas tika apdzēstas pēc četrām stundām, kurās aktīvi strādāja ugunsdzēsēji. Notikumu apskatīt bija ieradušies arī tuvās apkārtnes iedzīvotāji. Viens uzrunātais apliecināja, ka garāžas pieder pilsētas iedzīvotājiem.
“Šīs divas garāžas pieder vienam cilvēkam, citas daļēji bojātās pieder citiem. Vienīgais, ko varam pateikt, ka tā nebija elektrība, jo tā ir atslēgta. Varbūt kaut kas iekšā aizdegās, vai ļaunprātīgi. Neko vairāk nevar pateikt,” raidījumam skaidro garāžu kooperatīva valdes loceklis Igors, kurš jau pirmdienas rīta stundās bija klātesošs un uzraudzīja dzēšanas darbus un aprunājās ar garāžu īpašniekiem. Cēlonis ugunsgrēka izcelšanās nav skaidrs, raidījumam uzsvēra Igors.