Ogrē lieto alkoholu dzelzceļa stacijā
12. janvārī policijā saņemta informācija, ka trīs vīrieši Ogres dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Ogrē, Brīvības ielā, lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties likumsargiem, alkohola lietošana netika konstatēta. Ar abām sastaptajām personām veiktas pārrunas un palūgts doties prom. Viens vīrietis pēc pārrunām devās projām, bet otrs nebija spējīgs patstāvīgi pārvietoties sakarā ar kāju problēmām. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Mediķi veica personas apskati, konstatējot, ka vīrietim ar veselību un kājām viss ir kārtībā. Pēc medicīniskās apskates persona devās projām.