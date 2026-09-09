Policisti svešinieku sastapa trešā stāva gaitenī, noskaidroja viņa personas datus un ierašanās iemeslu. Vīrietis paskaidroja, ka viņam nesen veikta operācija, kuras laikā amputēta viena kāja, tādēļ pārvietošanās vajadzībām izsniegts ratiņkrēsls. Viņš šobrīd mācoties ar to pārvietoties pa gaiteņiem un citām telpām. Noskaidrots arī, ka vīrietis dzīvo šīs pašas ēkas vienā no istabiņām, kuru viņam piešķīrusi pašvaldība. Policijas palīdzība viņam nebija nepieciešama.
Trešdiena, 9. septembris, 2026 14:15
Ogrē mājas iedzīvotāji nepazīst kaimiņu ratiņkrēslā
28. augustā policijā saņemts izsaukums uz Mālkalnes prospektu 34 Ogrē, kur trešā stāva gaitenī atradās nepazīstams vīrietis ratiņkrēslā un mājas iedzīvotāji nezināja, no kurienes viņš ieradies. Pēc ziņotāju teiktā, vīrietis tur bija parādījies jau iepriekšējā dienā.