Ogrē nepamatoti izsauc policiju

Ogrē nepamatoti izsauc policiju
Foto: Valsts policija
Ogrē nepamatoti izsauc policiju

16. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Dravnieku ielā, atrodas vīrietis un sieviete alkohola reibumā. Ierodoties, likumsargus sagaidīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kuras darbinieki lūdza veikt pārrunas ar dzīvokļa iemītniekiem, jo uz šo adresi ļoti bieži tiek saukts NMPD un ne vienmēr pamatoti. Dzīvoklī sastaptais vīrietis paskaidroja, ka viņam, iespējams, bijusi epilepsijas lēkme. Savukārt sieviete taisnojās, ka NMPD zvanījusi persona, kura jau devusies projām no dzīvokļa. Ar abiem veiktas audzinoša rakstura pārrunas par speciālo dienestu izsaukšanas kārtību un atbildību par nepamatotu izsaukumu. Personas apsolīja turpmāk izvērtēt savu rīcību attiecībā uz speciālo dienestu izsaukšanu.

