Ogrē nepilngadīga persona atrodas alkohola reibumā

Ogrē nepilngadīga persona atrodas alkohola reibumā
Foto: freepik
21. oktobrī policijā saņemta informācija, ka dienesta viesnīcā Ogrē, Jaunatnes ielā, nepilngadīga meitene atrodas alkohola reibumā, brīžiem raud, brīžiem ir satraukta un agresīva. Notikuma vietā izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri, apskatot personu, konstatēja, ka viņai nav nepieciešama hospitalizācija – jaunietei ir tikai alkohola apreibums, kas neapdraud viņas veselību. Personai veikta alkohola koncentrācijas izelpā pārbaude un konstatēts 2,05 promiles stiprs alkohola reibums. Likumsargi vairākkārt mēģināja sazvanīt viņas vecākus, kuri uz tālruņa zvaniem neatbildēja. Ņemot vērā, ka personu alkohola apreibuma un emocionālā stāvokļa dēļ nevarēja atstāt dienesta viesnīcā bez pieskatīšanas, pieņemts lēmums jaunieti nogādāt dzīvesvietā un nodot vecākiem. Pēc ierašanās, no mājas iznāca un pie likumsargiem pienāca jaunietes tēvs un atvase nodota viņam. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

