Apsekojot apkārtni, likumsargi Rīgas ielā sastapa sievieti, kura baroja noklīdušo melno suni ar desu. Ar mikročipa lasītāju policisti noskaidroja dzīvnieka saimnieku un viņa dzīvesvietu. Saimnieks tika sazvanīts un ieradās pakaļ mīlulim. Par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu suņa īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.
Svētdiena, 15. novembris, 2026 07:30
Ogrē noklīdušu suni baro ar desu
6. novembra vakarā policijā saņemts ziņojums par suni, kurš bez uzraudzības klaiņo pie bērnudārza «Zelta sietiņš» Skolas ielā, Ogrē.