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Pirmdiena, 15. jūnijs, 2026 07:46

Ogrē notikusi laupīšana; policija lūdz atsaukties aculieciniekus

OgreNet/OVV
Ogrē notikusi laupīšana; policija lūdz atsaukties aculieciniekus
Foto: freepik
Pirmdiena, 15. jūnijs, 2026 07:46

Ogrē notikusi laupīšana; policija lūdz atsaukties aculieciniekus

OgreNet/OVV

7. jūnijā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Rīgas ielā, pie Vecupes pludmales pagaidām nenoskaidrota persona pagrūda Z. un norāva no pleca somiņu, kurā atradās naudas maks, bankas karte, kā arī skaidra nauda. Sakarā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa darbinieki aicina atsaukties ikvienu, kurš par šo laupīšanu var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai 7. jūnijā ap pulksten 20 pie tuneļa Ogrē, Rīgas ielā, ievērojis aizdomīgas personas. 
Lūgums zvanīt Valsts policijas darbiniekiem pa tālruni 110. 

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