Piektdiena, 20. februāris, 2026 12:00

Ogrē nozog alkoholu un telefonu, Lielvārdē – izkrāpj naudu

Foto: www.pexels.com
Februāra sākumā Valsts policijas pārstāvji saņēmuši informāciju par vairākām zādzībām – nozagts alkohols un telefons –, kā arī naudas izkrāpšanas gadījumiem Ogres novadā.

Nozog alkoholu

Saņemta informācija, ka 4. februārī veikalā Ogrē nozagta 0,7 litru tilpuma degvīna pudele 15 eiro vērtībā. Savukārt 7. februārī konstatēts, ka veikalā Ogrē nozagta litra tilpuma degvīna pudele, arī 15 eiro vērtībā. Abos gadījumos policija noskaidro notikušā apstākļus.

Paliek bez telefona

10. februārī konstatēts, ka D. Ogrē nozagts telefons. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Izkrāpj naudu

Saņemta informācija, ka 10. februārī K. Ogrē sludinājumu portālā pasūtīja auto detaļas 70 eiro vērtībā, bet prece netika atsūtīta un nauda netika atdota. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt 13. februārī V. Lielvārdē telefonkrāpnieki izkrāpa 6788 eiro. Uzsākts kriminālprocess. 

