Trešdiena, 14.01.2026 11:09
Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Trešdiena, 14.01.2026 11:09
Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Trešdiena, 14. janvāris, 2026 10:00

Ogrē nozog un izkrāpj naudu

OgreNet/OVV
Ogrē nozog un izkrāpj naudu
Foto: Valsts policija
Trešdiena, 14. janvāris, 2026 10:00

Ogrē nozog un izkrāpj naudu

OgreNet/OVV

7. janvārī policijā saņemta informācija, ka pie personas Ogrē, Mālkalnes prospektā, ieradies vīrietis, kurš uzdevies par elektriķi un paziņojis, ka izveidojusies pārmaksa par elektrību. Viņš iedevis divas 100 eiro banknotes un paskaidrojis, ka ir nepieciešams izdot 86 eiro. Sieviete atnesusi prasīto naudu, tikmēr nelūgtais viesis iegājis otrā istabā, kur bija paslēpta nauda, un nozaga 1050 eiro. Uzsākts kriminālprocess.

Policijā arī saņemta informācija, ka 6. janvārī Ogrē, Ausekļa prospektā, R. sākotnēji zvanījis it kā «Bites» pārstāvis, pēc tam saņemts zvans it kā no policijas. Cietušie nodeva atsūtītajam kurjeram savas bankas kartes un naudu, kas atradās mājās, – 750 eiro un 250 ASV dolāru. Savukārt no kartes izņemti 2900 eiro. Uzsākts kriminālprocess. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?