Policijā arī saņemta informācija, ka 6. janvārī Ogrē, Ausekļa prospektā, R. sākotnēji zvanījis it kā «Bites» pārstāvis, pēc tam saņemts zvans it kā no policijas. Cietušie nodeva atsūtītajam kurjeram savas bankas kartes un naudu, kas atradās mājās, – 750 eiro un 250 ASV dolāru. Savukārt no kartes izņemti 2900 eiro. Uzsākts kriminālprocess.
Trešdiena, 14. janvāris, 2026 10:00
Ogrē nozog un izkrāpj naudu
7. janvārī policijā saņemta informācija, ka pie personas Ogrē, Mālkalnes prospektā, ieradies vīrietis, kurš uzdevies par elektriķi un paziņojis, ka izveidojusies pārmaksa par elektrību. Viņš iedevis divas 100 eiro banknotes un paskaidrojis, ka ir nepieciešams izdot 86 eiro. Sieviete atnesusi prasīto naudu, tikmēr nelūgtais viesis iegājis otrā istabā, kur bija paslēpta nauda, un nozaga 1050 eiro. Uzsākts kriminālprocess.