Trešdiena, 15. aprīlis, 2026 09:59

Ogrē palīdz personai tikt līdz draugam

Ogrē palīdz personai tikt līdz draugam
30. martā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, vīrietis alkohola reibumā ilgstoši sēž uz sola pie mājas kāpņu telpas. Izsaucēja pārdzīvoja, ka viņš varētu nosalt. Vīrietis skaidroja, ka ir 2. grupas invalīds un ka viņam ir grūti aiziet līdz draugam. Nolemts vīrieti nogādāt līdz draugam Ogrē, Zilokalnu prospektā, kur durvis neviens neatvēra. Vīrietis paskaidroja, ka ir no Daugavpils, un lūdza viņu aizvest līdz stacijai. Vīrietis nogādāts Ogres stacijā.

