Policisti noskaidroja aizdomās turamo personu aprakstu un nekavējoties sāka viņu meklēšanu. Jau pēc pāris stundām likumsargi aizturēja divus no trim jauniešiem. Pie 2003. un 1997.gadā dzimušajiem jauniešiem atrastas narkotiskās vielas - "MDMA" tabletes, kā arī sievietei nolaupītais telefons, kredītkarte un nauda. Tāpat likumsargiem ir zināma arī trešā jaunieša personība.
Patlaban pret jauniešiem sākts kriminālprocess par laupīšanu grupā. Par šādu noziegumu var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.