Trešdiena, 10. februāris, 2021 03:45

Ogrē par sievietes aplaupīšanu aiztur jauniešus ar narkotikām

Ogrē aizdomās par sievietes aplaupīšanu policija aizturējusi vairākus jauniešus ar narkotikām, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Ogres iecirkņa policisti pirmdienas rītām saņēma informāciju par tikko notikušu laupīšanu Ogrē, Skolas ielā. Likumsargi noskaidrojuši, ka trīs jaunieši, pielietojot fizisko spēku, nogāzuši zemē cietušo sievieti, nolaupījuši somiņu un aizbēguši no notikuma vietas.

Policisti noskaidroja aizdomās turamo personu aprakstu un nekavējoties sāka viņu meklēšanu. Jau pēc pāris stundām likumsargi aizturēja divus no trim jauniešiem. Pie 2003. un 1997.gadā dzimušajiem jauniešiem atrastas narkotiskās vielas - "MDMA" tabletes, kā arī sievietei nolaupītais telefons, kredītkarte un nauda. Tāpat likumsargiem ir zināma arī trešā jaunieša personība.

Patlaban pret jauniešiem sākts kriminālprocess par laupīšanu grupā. Par šādu noziegumu var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.

