Ceturtdiena, 01.01.2026 19:12
Laimnesis, Solvija, Solvita
Ceturtdiena, 01.01.2026 19:12
Laimnesis, Solvija, Solvita
Ceturtdiena, 1. janvāris, 2026 18:46

Ogrē persona paņēmusi paletes savām vajadzībām

OgreNet/OVV
Ogrē persona paņēmusi paletes savām vajadzībām
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 1. janvāris, 2026 18:46

Ogrē persona paņēmusi paletes savām vajadzībām

OgreNet/OVV

22. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Indrānu ielā, izsaucējs esot aizturējis personas, kuras esot izmetušas atkritumus. Ierodoties, autobusu pieturvietā likumsargus sagaidīja izsaucējs. Viņam līdzās atradās automašīna «Opel Corsa», no kuras izkāpa vīrietis. Izsaucējs paskaidroja, ka vīrietis ar šo automašīnu Ogrē, meža ielokā pie Lībiešu ielas, izmetis divas koka paletes. Policisti ar abām personām devās uz norādīto vietu un konstatēja, ka mežā pie Lībiešu ielas atrodas divas koka paletes. «Opel Corsa» vadītājs paskaidroja, ka paletes paņemtas savai lietošanai no blakus esošās pamestās teritorijas. Persona arī parādīja vietu, no kurienes paletes paņemtas. Vadītājs kategoriski noliedza, ka būvgružus (paletes) gribējis izmest mežā. Ar personu veiktas profilaktiskas pārrunas, un pieņemts rakstisks paskaidrojums. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?