Ogrē persona paņēmusi paletes savām vajadzībām
22. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Indrānu ielā, izsaucējs esot aizturējis personas, kuras esot izmetušas atkritumus. Ierodoties, autobusu pieturvietā likumsargus sagaidīja izsaucējs. Viņam līdzās atradās automašīna «Opel Corsa», no kuras izkāpa vīrietis. Izsaucējs paskaidroja, ka vīrietis ar šo automašīnu Ogrē, meža ielokā pie Lībiešu ielas, izmetis divas koka paletes. Policisti ar abām personām devās uz norādīto vietu un konstatēja, ka mežā pie Lībiešu ielas atrodas divas koka paletes. «Opel Corsa» vadītājs paskaidroja, ka paletes paņemtas savai lietošanai no blakus esošās pamestās teritorijas. Persona arī parādīja vietu, no kurienes paletes paņemtas. Vadītājs kategoriski noliedza, ka būvgružus (paletes) gribējis izmest mežā. Ar personu veiktas profilaktiskas pārrunas, un pieņemts rakstisks paskaidrojums. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.