26. septembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Smilšu ielā, vīrietis alkohola reibumā atsakās doties projām no izsaucēja dzīvokļa. Ierodoties likumsargus sagaidīja izsaucējs kopā ar savu māsu un viņas vīru, kurš bija manāmā reibuma stāvoklī. Sieviete paskaidroja, ka laulātais pēdējā laikā esot sācis ar viņu konfliktēt, īpaši brīžos, kad sieviete lietojot alkoholiskos dzērienus, un viņam ar viņas brāli radies sadzīviska rakstura konflikts. Šoreiz policija izsaukta, jo vīrs, iespējams, esot vēlējies konfliktu risināt, liekot lietā mazo sēņu nazīti. Veicot pārrunas ar visām iesaistītajām personām, nevienai nebija savstarpēju iebildumu, bet tikai vēlme, lai likumsargi ar nemiera cēlēju veic pārrunas par alkohola lietošanu, jo citos viņš par šo tematu vairs neieklausās. Persona devās mājās.
26. septembrī saņemta informācija, ka Taurupes pagastā kāds vēlas ielauzties personas īpašumā, kā arī pa logiem met ar akmeņiem. Ierodoties izsaucējs norādīja uz personu, kura bija bojājusi privātmājas logu. Ar izsaucēju veiktas pārrunas, izskaidrojot, ka par mantas bojāšanu jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā, bet vispirms jāizguļ dzērums, vēsta pašvaldības policijas pārstāvji.